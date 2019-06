Terno d'Isola (Bergamo), 17 giugno 2019 - Un carabiniere di 41 anni è morto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno. Il militare stava effettuando un posto di blocca a Terno d'Isola, quando è stato travolto ad un'automobolista in via Albisetti. Si tratta di un cuoco di 34 anni residente a Sotto il Monte che è stato arrestato per omicidio stradale. Dagli accertamenti è emerso che il 34enne si trovava alla guida in stato di ebbrezza (il tasso alcolemico era cinque volte superiore alla norma). L'uomo era già stato sorpreso alla guida ubriaco e per questo gli era stata sospesa la patente.

La vittima si chiamava Emanuele Anzini. Originario di Sulmona, era in forza al nucleo Radiomobile della Compagnia di Zogno. Lascia una figlia che vive in Abruzzo. Della ricostruzione dei fatti si sta occupando la Polizia stradale ma è certo che Anzini è morto sul colpo e che il suo corpo è stato trascinato per diversi metri dopo l'impatto.