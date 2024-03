Cantù conferma Cagnardi

Devis Cagnardi continuerà a guidare la Pallacanestro Cantù nonostante la recente sconfitta contro Chiusi. Nelle ultime ore la società ha escluso cambi di passo ulteriori. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione post-partita, evidenziando la volontà di mantenere stabilità in vista delle Final Four di Coppa Italia, un trofeo senza rilevanza ma comunque importante per modulare i rapporti di forza per la post-season. Una decisione che certamente va nella direzione di non bissare l’esonero di Romeo Sacchetti all’inizio della stagione, rivelando la strategia di non alterare ulteriormente la guida tecnica e gli equilibri di spogliatoio in un momento cruciale. Ma l’aria è certamente pesante, visto che in passato la mancata promozione nella massima serie era costata anche il posto a Marco Sodini, un volto storico del club. Un eventuale insuccesso potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ma la fiducia resta nel lavoro di squadra e nella responsabilità condivisa per invertire la rotta. A.L.M.