Canonica, trovato senza vita vicino al cassonetto dei vestiti usati: forse è morto soffocato

Canonica (Bergamo), 6 maggio 2024 – Tragedia nella Bergamasca. Un uomo di circa 30 anni è stato trovato morto questa mattina poco prima delle 8, in via dell'Artigianato, a Canonica d’Adda, all'interno dell'isola ecologica. A lanciare l’allarme è stato un passante.

Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo, l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un incidente, morendo soffocato mentre tentava di introdursi in un cassonetto giallo per la raccolta di abiti usati. La vittima non aveva documenti con sé e non è ancora stato identificato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, un'automedica, un'ambulanza e i carabinieri di Treviglio.

Un caso che ricorda quello avvenuto a Boltiere, quando a morire schiacciato fu Karim Bamba, un bambino di appena 10 anni, nel maggio del 2020.