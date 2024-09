Canonica d’Adda, maxi-piantagione di cannabis e fucile ‘fantasma’ in azienda agricola: arrestato il proprietario

Canonica d’Adda (Bergamo) – Circa 245 piante di cannabis ancora in coltivazione e in essiccazione, oltre un chilo di inflorescenze pronte per la vendita e un fucile con matricola abrasa e relative munizioni: è quanto hanno scoperto la mattina del 19 settembre i carabinieri di Fara Gera d'Adda e del nucleo operativo di Treviglio, nella Bergamasca, insieme al cane 'Gina' dei cinofili di Orio al Serio, in un'azienda agricola di Canonica d'Adda.

Canonica d’Adda, scoperta maxi-piantagione di cannabis

Il proprietario, un 44enne italiano, senza fornire ulteriori dettagli, ha ammesso che sia le piante sia l'arma erano sue ed è stato arrestato. Sono in corso - fa sapere una nota dei carabinieri del reparto operativo di Bergamo - ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici e per risalire ai ricavi che la grande quantità di stupefacente avrebbe fruttato sul mercato.

Sono in corso indagini anche sul fucile a canne mozze, con 14 cartucce calibro 12, per scoprine da dove provenga e se sia collegabile con eventi violenti avvenuti in passato. Lo stupefacente, l'impianto di riscaldamento, l'arma e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.