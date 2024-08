Il bergamasco Luca Ceribelli è il nuovo campione mondiale di Pokemon: “Grazie alla community italiana”

Ha trionfato su oltre tremila allenatori di Pokémon ed è stato proclamato il campione VCG dei Pokémon World Championships: il suo nome è Luca Ceribelli ed è un giovane bergamasco di 21 anni, studente di Fisica. Il campionato del popolare videogioco – legato all’ormai trentennale franchise da 150 miliardi di dollari – si è disputato a Honolulu, capitale delle Hawaii, con un montepremi totale di due milioni di dollari.

Luca Ceribelli è il secondo italiano che è riuscito a vincere il campionato mondiale dopo Arash Ommati, nel 2013, e si è aggiudicato il primo premio di 30mila dollari. Il bergamasco si è imposto nella categoria Master nel gioco Scarlatto e Violetto (l’ultima uscita della serie nata sul Game Boy con Rosso/Blu e arrivato oggi su Nintendo Switch). Ceribelli ha battuto in finale il giapponese Yuta Ishigaki grazie al suo Calyrex e alla mossa Lancia Glaciale in una lotta che ha tenuto migliaia di italiani connessi alle 5 del mattino per seguire la finalissima.

“A livello di nervi è dura”

“Non avrei mai creduto di poter arrivare in finale, è stranissimo per me anche solo l’idea di giocare una finale mondiale”, ha dichiarato il campione al magazine Esportmag. “A livello di nervi è dura ma a livello competitivo ho un discreto vantaggio perché ho potuto fare molto testing contro il team del mio avversario. Io e Arash siamo nella stessa stanza, dormiamo nello stesso letto e lui mi ha detto che devo stare il più calmo possibile. A livello di gameplay è una partita come un’altra, fanno tutto i nervi. L’importante è sapere cosa devo fare”.

“È difficile descrivere – continua Ceribelli – come mi sono preparato, mi sono fidato del lavoro che ho fatto, mi sono allenato e posso assicurarvi che con i miei amici e il loro supporto mi sono sentito come se tutto fosse possibile. Grazie, grazie a tutta la community italiana”.

Il torneo

I Pokémon World Championships sono il massimo evento competitivo per i giocatori di Pokémon, comprendendo tornei di videogiochi e del gioco di carte collezionabili. I partecipanti si qualificano durante la stagione attraverso tornei locali, regionali e internazionali, accumulando punti che determinano la loro ammissione al mondiale. Le competizioni si suddividono in diverse categorie basate sull’età e includono sfide in formato singolo o a squadre. Durante l’evento, i giocatori si affrontano in una serie di partite ad eliminazione diretta, culminando in finali trasmesse in streaming.