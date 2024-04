Campionario di droghe. Ventenne in manette

Arrestato nel pomeriggio di lunedì nei boschi di Brezzo di Bedero in prossimità del villaggio olandese un ventiduenne marocchino, trovato in possesso di 100 grammi di droga, suddivisa tra cocaina, eroina, hashish. Il giovane spacciatore è stato fermato nel corso di un servizio antidroga da parte dei carabinieri di Luino con il supporto del reparto eliportato "Cacciatori" di Calabria, impegnati nei controlli nelle aree boschive, due spacciatori sono riusciti a darsi alla fuga. Il ventiduenne, che si è ferito al capo cadendo mentre cercava di fuggire, ieri mattina è comparso davanti al giudice in Tribunale a Varese. Con l’assistenza di un interprete, non parlando l’italiano, ha detto di essere in Italia da poco tempo, il giudice ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere. R.F.