Cameriere pizzicato dai carabinieri con cocaina e bilancino

La pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Menaggio lo ha fermato per un controllo giovedì in piena notte a Dongo, in piazza Paracchini, trovandolo in possesso di droga. Loris Cola, cameriere di 23 anni di Cremia, aveva con sé 8 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi, un bilancino di precisione e 480 euro in banconote di vario taglio. Su disposizione del magistrato di turno, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, e processato ieri mattina per direttissimo a Como. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha scarcerato con obbligo di firma, in attesa del rinvio del processo, che è stato fissato a luglio. Nel frattempo tutto è stato messo sotto sequestro.