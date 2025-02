L’aveva assunto in prova come magazziniere e gli aveva commissionato piccoli lavori in casa, pagandolo 550 euro. Ma l’imprendititrice ha poi scoperto che erano spariti gioielli e un orologio da tavolo in argento massiccio. Il giovane, messo alle strette, ha confessato: il maltolto era stato portato dalla ompagna in un Compro Oro. Lui è stato denunciato.