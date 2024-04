Cade, travolto da un camion. Grave ciclista

È in gravi condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita, il ciclista di 77 anni investito da un camion ieri mattina a Molteno. L’incidente è avvenuto alle 9.30 sulla provinciale, nel tratto di via De Gasperi, dove il pensionato, residente a Oggiono, pare sia caduto a terra da solo. Poi è stato travolto da un camion. L’urto è stato violentissimo, le gravi conseguenze subito evidenti ai soccorritori. Il personale sanitario dell’ambulanza del 118, arrivata in posto assieme all’automedica, ha fatto intervenire l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato con prognosi riservata. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Un altro soccorso è avvenuto ieri mezzogiorno a Perledo, in una zona impervia dove, su richiesta del 118, il comando dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato la squadra Saf per raggiungere una persona finita in una zona non sicura. Salvataggio riuscito.