Brusca frenata della Varesina con la Pro Palazzolo. Ma il sogno della Lega Pro resta sempre attuale

VENEGONO SUPERIORE (Va)

La Pro Palazzolo vince il recupero della trentesima giornata nel girone B di Serie D, 3-0 in casa della Varesina, e riprende il Piacenza in vetta. Di Gualandris, Boschetti e Cuel le reti della sfida. Questa la classifica oggi: Piacenza e Pro Palazzolo punti 63, Caldiero Terme 62, Varesina 60. Va da sé che, con cinque giornate da mandare ancora in archivio, i finali possibili siano molteplici. Manca l’omicida del campionato e questo è ciò che si vorrebbe sempre vedere nel mondo del calcio perché sia divertimento in servizio permanente effettivo. Nonostante il ko di ieri c’è ancora la possibilità per la quarta in classifica di centrare, clamorosamente ma non senza merito, il passaggio iin Lega Pro. Laddove né Venegono Superiore né Castiglione Olona, le due realtà di cui i rossoblù sono autorevoli rappresentanti calcistici, mai avrebbero pensato di poter arrivare nemmeno nei sogni più reconditi. Certo, la concorrenza è agguerrita e non molla la presa.

La storia del Piacenza, fatta anche di massima serie, è lì a parlare. Ma anche Caldiero Terme e Pro Palazzolo, senza essere mai arrivate nel massimo livello gerarchico del calcio tinto di tricolore, hanno le loro carte da giocare. I veneti hanno peraltro appena steso proprio il Piacenza. Insomma, nulla di definito e tutto profumato di possibilità. La squadra di Marco Spilli ha fatto ritorno in serie D la scorsa stagione dopo averla assaggiata già più volte nella sua ancor breve storia partita nel 2010. Primi vagiti in terza categoria e subito cinque promozioni tra 2010-11 e 2014-15. Primo estremo, appunto, terza categoria, ultimo Eccellenza. Nel 2015-2016 arriva la serie D, dopo soli cinque anni di attività. Laddove il Venegono, prima ancora che nascesse la Varesina, ci passò una stagione senza lasciare particolare traccia, i rossoblù hanno invece lasciato una discreta impronta. Domenica un altro esame di maturità contro il Caldiero. Quello che potrebbe significare terzo gradino del girone.

Cristiano Comelli