Brucia il tetto. Diciassette senza casa

Momenti di paura ieri mattina a Verdello a causa di un incendio che ha distrutto il tetto di un edificio. L’allarme è scattato intorno alle 6,30 in via Leonardo da Vinci. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Dalmine, Bergamo, Zogno, Gazzaniga e Romano di Lombardia che nel giro di tre ore sono riusciti a domare le fiamme e a bonificare tutta l’area. Stando ad una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dal primo piano della palazzina. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma sono una ventina le persone sfollate: al momento non sarebbero agibili tre delle abitazioni al primo piano dello stabile, oltre a due locali al piano terra che riguardano attività commerciali. "La paura è stata tanta - racconta un pensionato che abita non lontano dalla palazzina interessata dal rogo -. Mi stavo apprestando a portare fuori il mio cane, quando, improvvisamente, ho avvertito un forte odore di bruciato e ho sentito le sirene dei pompieri. Quando sono arrivato in strada, alcune autopompe dei vigili del fuoco erano già arrivate e il tetto dell’edificio era in fiamme. Gli abitanti del primo piano sono stati accompagnati fuori dalle loro case. Erano visibilmente spaventati e sotto choc. Ora bisognerà vedere quando potranno tornare nei loro appartamenti". "Le cause del rogo per ora non sono state accertate - commenta una donna che dalla finestra di casa sua, situata a pochi metri di distanza dal luogo dove sono divampate le fiamme -. Certo che lo spavento è stato enorme. Immagino il terrore degli abitanti, che sono stati svegliati dal fumo e e che sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni". M.A.