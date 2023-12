Brixia niente regali con Battipaglia. Il Repower Sanga va a Campobasso

Si chiude l’anno solare in campo per la Serie A1 femminile che tra questa sera e domani sera completa quella che da calendario sarebbe stata la settima giornata. Era il turno che è stato spostato per la sosta delle Nazionali e così le varie formazioni si sono accordate per incastrarlo all’interno del calendario prima di capodanno. Così, ad esempio, il Geas ha già giocato e perso a Roma la sua partita, giocata il 20, ancor prima dell’ultimo match giocato e vinto sabato 23 contro Brixia. Proprio le bresciane scenderanno in campo oggi pomeriggio sul parquet del fanalino di coda Battipaglia con le campane ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Gara di cui non fidarsi per Brixia che vuole provare a scappare via dalla zona playout. Dovrà invece cercare solo la posizione nella quale giocarli il Repower Sanga Milano (nella foto) che si trova ancora al penultimo posto. Le orange giocheranno domani sera alle 20.30 a Campobasso contro le molisane che si trovano al quarto posto. Match improbo per il Sanga, il cui obiettivo è soprattutto quello di recuperare le varie infortunate Il 4 gennaio il primo turno di Coppa Italia (si qualificano le prime 12) con tutte le tre lombarde protagoniste, sfida secca per accedere al secondo turno già in programma il 7 gennaio, prima delle Final Four di febbraio a Torino.

Sandro Pugliese