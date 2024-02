Brillo al volante dell’auto causò un incidente con feriti. Denuncia e patente sospesa

Aveva bevuto troppo il 28enne che la sera del 24 gennaio a Gadesco Pieve Delmona ha causato un incidente. Quella sera, erano le 22.45, il giovane era alla guida di un furgone di proprietà di un’altra persona e, a causa dell’andatura un po’ troppo spavalda, ha tamponato un’auto. Entrambi i conducenti erano rimasti feriti finendo in ospedale. I carabinieri, arrivati per i rilievi, avevano chiesto ai medici di effettuare i test per verificare la presenza di alcol. I risultati sono arrivati ieri e per il 28enne sono cominciati i guai perché il suo responso ha detto che nel sangue aveva 1.90 g/l, cioè quasi 3 volte il massimo consentito (0.50 g/l). Per questo motivo il 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata sospesa.