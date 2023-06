Brignano Gera d’Adda, piantagione di marijuana scoperta in un vecchio cascinale

Bergamo, 15 giugno 2023 – Un vecchio cascinale di via Visconti a Brignano Gera d’Adda che sembrava disabitato. In realtà all’interno era stata installata una piantagione di marijuana, scoperta dai carabinieri della Compagnia di Treviglio.

Da qualche tempo i residenti si erano accorti che di notte c’era uno strano viavai dallo stabile che sorge di fronte all’entrata storica di Palazzo Visconti. Segnalazioni che sono arrivate ai militari che ha deciso un sopralluogo. E hanno trovato il cascinale deserto, ma in un’ala hanno individuato una piantagione di marijuana.

Al primo piano quattro sale trasformate in serre. Ogni serra era illuminata e riscaldata con delle lampade ad alto voltaggio. Al pian terreno, sempre con lampade ad alto voltaggio, era stato allestito un essiccatoio per asciugare il ‘raccolto’ e in un altro locale un impianto di confezionamento con un apparecchio per mettere sottovuoto buste da un chilogrammo di stupefacente ciascuna. Ne sono state trovate già pronte una quarantina per un valore stimato intorno agli 80 mila euro. In un magazzino, c’erano fertilizzante e bidoni di acqua per annaffiare le piante.

I carabinieri hanno sequestrato 130 piante di marijuana, mediamente alte 60 centimetri, alcune arrivavano anche al metro e mezzo. Le indagini proseguono per individuare i responsabili.