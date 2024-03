Briantea vince gara 1 con Santo Stefano Kos: "Ma non è finita"

Inizia nel modo migliore la corsa della Briantea84 Cantù verso il decimo scudetto. Nella gara-1 della finale i canturini, privi della loro stella Steve Serio ancora out per infortunio, hanno vinto 68-72 in rimonta sul campo dei marchigiani del Santo Stefano Kos. Nei primi due quarti i padroni di casa hanno ingabbiato al meglio i lombardi, ma nonostante un massimo vantaggio di +9 sono arrivati all’intervallo chiudendo avanti solo 37-35. Nella ripresa la Briantea ha cambiato passo e guidata da un Simone De Maggi straordinario (38 punti e 11 rimbalzi per lui) è riuscita a portare a casa questa prima e fondamentale sfida Scudetto. "Sono contento ma non abbiamo ancora fatto nulla. Oggi siamo stati bravi anche nei momenti di difficoltà, cercando sempre di rimanere fedeli alle nostre scelte tattiche. Ora ce la godiamo ma poi pensiamo subito alla prossima partita", ha raccontato a fine match un soddisfatto De Maggi. Gara-2 si giocherà in Brianza sabato pomeriggio, ore 14.15 al PalaMeda. Davanti al proprio pubblico Cantù avrà il primo match point per vincere il titolo, che sarebbe la giusta conclusione di una stagione per ora totalmente dominata con 15 vittorie in altrettante gare di campionato. A.S.