Brescia piega Trieste, ma che fatica

Nell’anticipo di venerdì l’AN Brescia ha ottenuto una vittoria importante per 12-10 contro la Pallanuoto Trieste, in un incontro caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte.

Il match si è aperto con un gol di Mezzarobba per Trieste, seguito da un’azione magistrale che ha visto Petronio assistere Buljubasic per il 2-0. Tuttavia, Brescia ha ridotto lo svantaggio grazie a una potente conclusione di Irving.

Nel corso della prima frazione, nessuna delle due squadre è riuscita a sfruttare le superiorità numeriche, mantenendo il punteggio serrato. Irving, per Brescia, ha poi pareggiato i conti all’inizio del secondo quarto, segnando il gol del momentaneo 2-2.

Balzarini ha successivamente portato Brescia in vantaggio, ma Trieste ha risposto prontamente, chiudendo il primo tempo sul 3-4 per gli ospiti. Il terzo periodo si è concluso con Brescia ancora avanti di un gol (6-7), nonostante il rigore parato da Tesanovic a Petronio.

La partita è rimasta equilibrata fino agli ultimi minuti, quando Brescia, grazie a una doppietta di Dolce e ai gol di Alesiani e Irving, ha allungato il passo, nonostante gli sforzi di Trieste, che ha cercato di rimanere in partita fino all’ultimo. Il quarto tempo ha offerto spettacolo e tensione, con Trieste che è riuscita a pareggiare temporaneamente, ma Brescia ha saputo imporsi definitivamente grazie alle reti decisive di Irving e Renzuto, assicurandosi così i tre punti. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo per la squadra di Bovo, in cerca di riscatto dopo la recente sconfitta in Champions League contro il Ferencvaros. Oltre che portare buone nuove da una rivalità da sempre molto accesa come quella con i giuliani.

A.L.M.