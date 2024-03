Breno in affanno, pesa la sconfitta con l’Adriese. Anche l’Atletico Castegnato rischia in coda

BRENO (Brescia)

Quando mancano sette giornate alla conclusione della stagione regolare del girone C di serie D all’orizzonte di Atletico Castegnato e Breno si profilano in modo sempre più netto i play out. In effetti le sconfitte patite nell’ultimo turno dalle due bresciane hanno ridotto in modo notevole le speranze di salvezza diretta delle due pericolanti e, se è vero che la retrocessione senza passare attraverso gli spareggi può essere considerata una minaccia piuttosto lontana, è altrettanto innegabile che il cammino di franciacortini e camuni pare destinato ad avere un’appendice poco gradita.

In effetti la compagine di mister Guerra ha perso il duello diretto in casa della Luparense ed è scivolata a cinque lunghezze dagli stessi patavini che, insieme al Chions, condividono il primo posto nella zona tranquilla della classifica. Niente sorpasso e strada verso la salvezza sempre più ripida, quindi, per i nerazzurri, che domenica ospiteranno il Portogruaro. È ancora più complicata la situazione dei granata, che hanno perso la sfida diretta sul terreno dell’Adriese ed ora sono sprofondati a undici punti dalla salvezza. I camuni, che nel prossimo turno ospiteranno il Dolomiti Bellunesi, sono scivolati al terzultimo posto, affiancati dal Cjarlins Muzane, e dovranno cercare di migliorare la loro posizione nella griglia degli spareggi raccogliendo più punti possibili nelle rimanenti sette finali.

Lu.Ma.