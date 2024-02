Bravo Persico, è secondo in volata davanti a Cavendish

Il Giro di Colombia è scattato da Paipa con la bella novità del secondo posto di Davide Persico. Per il neo professionista bergamasco, della Bingoal WB, un esordio sorprendente che gli ha permesso di sprintare con velocisti del calibro di Fernando Gaviria, colombiano della Movistar vincitore della tappa, e del britannico Mark Cavendish che ha finito per occuparela terza posizione. Se il buon giorno si vede dal mattino... .

Oltre a Persico, sono in gara in questo Tour anche l’altro bergamasco Davide Baldaccini (Corratec Vini Fantini) e il milanese Andrea Piccolo della EF Education EasyPost che invece a Paipa si è classificato in settima posizione.

Sei le tappe in programma, conclusione domenica 11 febbraio a Bogotà. La prestigiosa corsa a tappe dell’America Meridionale annovera un cast di partecipanti non indifferente e di grande qualità.

Torna in gara, davanti al pubblico di casa, Nairo Quintana in maglia Movistar. Lancia la sfida il veterano colombiano al connazionale Rigoberto Uran, capitano in coppia della EF Education – EasyPost con il campione olimpico Richard Carapaz.

Per la vittoria finale occhio anche a Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team). Grandi nomi per le volate: attesa la sfida tra Fernando Gaviria, passato alla Movistar, e Mark Cavendish.

Oggi è in programma la terza tappa, con partenza e arrivo

a Tunja di 141 chilometri. Dan.Vig.