Bocconi con lamette per ferire i cani. Bonifica nel parchetto

Nei giorni scorsi in alcune aree di Lecco dove i proprietari portano a spasso i loro cani erano stati segnalati alcuni bocconi contenenti lamette. In particolare in alcuni giardinetti di viale Montegrappa, nel rione Acquate, a Lecco.

Un’unità cinofila antiveleno dei carabinieri forestali di Lecco è arrivata ieri sul posto per bonificare l’area. Un pastore tedesco addestrato per ritrovare bocconi avvelenati o pericolosi per gli altri animali è stato accompagnato dal suo istruttore avanti e indietro nell’area che era stata segnalata. L’intervento di bonifica è andato avanti per alcuni minuti.