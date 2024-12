Bergamo, botte e umiliazioni alla madre per estorcerle denaro: 42enne finisce in carcere

Bergamo – Era finito nei guai per maltrattamenti ed estorsioni nei confronti dell’anziana madre. I carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, a seguito delle indagini svolte dai colleghi di Curno, hanno arrestato e portato in carcere un 42enne di Mozzo. I fatti risalgono al 2023, quando l’uomo era stato denunciato dalla madre, nei confronti della quale aveva messo in essere ripetuti maltrattamenti psicologici e vere proprie estorsioni, al fine di procurarsi il denaro per acquistare sostanze stupefacenti e alimentare la propria dipendenza. A seguito delle indagini, e dopo un iniziale periodo in cui gli era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’uomo è stato associato in carcere, a seguito di ordine di carcerazione in esecuzione della sentenza di condanna a 4 anni di carcere emessa dal tribunale di Bergamo.