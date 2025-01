Bergamo, una battuta d’arresto inaspettata. Lo scivolone è sul campo del Vallefoglia

La Volley Bergamo non brilla e perde tre punti importanti sul campo di Vallefoglia. Battuta d’arresto, per certi versi inattesa, per le bergamasche di coach Parisi che, ieri pomeriggio, non sono apparse nella loro miglior versione perdendo 3-1 sul campo delle marchigiane. Il primo set è molto equilibrato, perlomeno all’inizio, con le due squadre a rispondere colpo su colpo. Vallefoglia però, trascinata da Candi, Lee e Giovannini, "strappa" fino al 17-13 e, malgrado il tentativo di ritorno delle bergamasche con la Piani a mettere a terra il pallone del 18-15 vincono facilmente il primo parziale per 25-19.

Pronto riscatto delle ragazze di Carlo Parisi nel secondo set. Cese Montalvo, 17 punti, e la Strubbe portano la Volley Bergamo sul 10-8 mentre Piani, 11, e capitan Mlejnkova, 14, dilatano il vantaggio fino al 15-10. Le orobiche giocano bene, salgono 20-14 e poi chiudono sul 25-17 con la Piani.

Ma nel terzo set la Volley Bergamo commette troppi errori e Vallefoglia ne approfitta per salire fino al 17-11 con la Bici e chiudere poi sul 25-17. Nel quarto parziale, Vallefoglia va avanti di 3 con la Lee, sul punteggio di 12-9, Bergamo pareggia a quota 14 ma dopo un nuovo allungo delle padrone di casa (22-18) non riesce più a recuperare cedendo 25-23.

VALLEFOGLIA – BERGAMO 3-1 (25-19, 17-25, 25-17, 25-23). F.D’E.