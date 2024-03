Vietato sbagliare per la Volley Bergamo che stasera alle 20 torna in campo per un recupero di A1 già decisivo in casa dell’Itas Trentino. Le orobiche dovranno fare punti per potersi giocare poi la salvezza domenica all’ultima giornata, quando arriverà a Treviglio la Savino del Bene Scandicci, mentre Cuneo farà visita al Bisonte Firenze già salvo. A.G.