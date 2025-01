Bergamo, la grinta c’è. Ma Scandicci è più forte

Un’ottima Volley Bergamo combatte ad armi pari con Scandicci seconda della classe ma alla fine la maggior classe di Antropova e compagne permette alle ospiti di violare il PalaFacchetti per 3-1. Ma sono tanti gli applausi, meritatissimi, per le ragazze di Carlo Parisi che hanno dimostrato di non essere lì al sesto posto per caso e di potersi ancora levare parecchie soddisfazioni in una stagione già molto positiva.

Partenza al fulmicotone per Bergamo che si porta sul 9-4 con Piani e poi allunga fino al 13-5, con Montalvo. Mingardi e Graziani provano a ricucire lo strappo riportando Scandicci a -4 (14-10) ma Piani (16 punti) e la Montalvo sono scatenate e Bergamo vola sul 19-11 e poi chiude 25-20.

Nel secondo set, le toscane vanno sul 10-7 con la Herbots (15 punti). La Volley Bergamo prova a rimanere incollata (12-11 con la Manfredini) ma Scandicci torna ad allungare con la Antropova (16-11). Le orobiche non ci stanno, si riavvicinano fino al 17-16, ma nel finale la Savino Del Bene allunga sul 22-19 e poi chiude sul 25-19 con Antropova (25 punti per lei alla fine).

Il terzo set è da thriller, rimasto in equilibrio fino a quota 21. I muri di Da Silva e Antropova danno il + 2 a Scandicci (23-21) ma la Montalvo pareggia a quota 23. E qui inizia un finale da cardiopalma con pareggi, sorpassi e controsorpassi fino al 37-35 per le ospiti firmato da Ruddins.

Nel quarto parziale, scatto iniziale della Volley Bergamo (10-6) ma la Antropova non si ferma e segna a ripetizione portando Scandicci avanti per la prima volta (15-14). Si va avanti punto a punto ma nel finale Nwakalor e un errore in attacco di una grande Montalvo (27 punti) danno il 25-23 a Scandicci.

BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-20, 19-25, 35-37, 23-25). F.D’E.