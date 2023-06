Spirano, violento incidente frontale all’alba: muore un uomo di 48 anni

Bergamo, 11 giugno 2023 – Un violento schianto frontale è costato la vita, oggi all'alba, a un uomo di 48 anni, uscito di strada con la sua auto lungo la provinciale Francesca a Spirano, in provincia di Bergamo.

L'incidente è avvenuto alle 6:30, all'altezza di un maneggio. L'auto del quarantottenne si è scontrata in modo molto violento con una vettura condotta da un ragazzo di 21 anni. Vani i soccorsi per il primo automobilista, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Dalmine e Treviglio, mentre il 118 ha inviato l'elisoccorso, un'ambulanza e a l'automedica. Non sono gravi invece le condizioni del ventunenne.