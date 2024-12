Qualità della vita 2024, Bergamo è prima: il traino dello sport (e dell’Atalanta)

Bergamo, 16 dicembre 2024 – Bergamo come la sua squadra, l’Atalanta. Guarda tutti dall’alto. La città del Sentierone e delle Mura Veneziane, patrimonio Unesco dal 2017, ha conquistato il primo posto nella classifica sulla qualità della vita, elaborata nella tradizionale indagine realizzata dal Sole 24 Ore.

Si tratta di un debutto. Mai, dal 1990, anno in cui si è svolta la prima edizione della survey, Bergamo aveva “vinto” la medaglia d’oro. E nemmeno si era mai piazzata sul podio.

I parametri analizzati

Andando a osservare nelle pieghe dell’analisi effettuata per il quotidiano economico, si scoprono aspetti interessanti di questo primato. La performance migliore nelle sezioni “intermedie” Bergamo la centra nella cosiddetta Emigrazione ospedaliera, ovvero la percentuale di residenti dimessi da strutture sanitarie fuori dalla Lombardia. Qui è raggiunto il primo posto, con il 2,6% (a fronte di una media nazionale del 10,3%). Non è, ovviamente, tutto oro quel che luccica: Bergamo è 98esima su 107 province (performance “di tappa” peggiore), nel trend del Pil pro capite.

Interessanti i dati sul clima: Bergamo è 98esima per ore quotidiane di sole – 7,3 – 34esima nelle ondate di calore e 95esima negli eventi estremi (si sono verificati 48 giorni con accumuli di pioggia superiori ai 40 millimetri nel decennio 2011-2021).

I dati in rilievo

Capitolo qualità della vita di categorie selezionate. Bergamo si piazza 24esima nella classifica relativa ai bambini, 23esima in quella dei giovani e 13esima in quella degli anziani. Sul fronte donne abbiamo un 62esimo posto nella classifica occupazione femminile, un 35esimo nelle amministrazioni comunali guidate dalle donne e un 21esimo per numero di imprese femminili.

Vediamo, poi, i risultati ottenuti nei sei macroindicatori previsti dall’indagine. Bergamo è 23esima in Ricchezza e consumi, 36esima in Affari e lavoro, decima in Giustizia e sicurezza, settima in Demografia e società, terza in Ambiente e quattordicesima in Cultura e tempo libero. Resta, infine, andando ancora più in profondità, il primo posto nella classifica che analizza il tasso di Sportività: un primato che ha la sua manifestazione più evidente nei risultati dell’Atalanta, ma che svela un territorio all’avanguardia nella pratica sportiva, agonistica come di base.

Un mare di sciarpe nerazzurre sollevate dai tifosi dell'Atalanta

Il commento

Fra le reazioni quella dell’ex sindaco – e attuale europarlamentare del Pd – Giorgio Gori che su X ha scritto: “Bergamo prima per qualità della vita è il frutto di un grande lavoro di squadra: istituzioni, imprese, agenzie educative, corpi intermedi e cittadini, uniti da un forte senso di comunità. Così siamo ripartiti dopo la pandemia, così cercheremo di migliorare".