Bergamo, incendio all’ultimo piano di un palazzo: colonna di fumo visibile da tutta la città

Lunedì mattina è scoppiato un incendio in una palazzina di via Moroni alta, vicinissima a piazza Pontina, nel centro della città di Bergamo. Intorno alle 11 i vigili del fuoco erano ancora all’opera per spegnere le fiamme: la colonna di fumo era visibile da tutta la città.

<p>La colonna di fumo sviluppatasi dall'incendio in via Moroni a Bergamo</p>

Non sono chiare al momento le dinamiche dell’incendio, ma il rogo si è sviluppato all’ultimo piano di un vecchio palazzo di quattro piani. Sul posto si è radunata una folla di curiosi, che i carabinieri tengono lontana dall’abitazione. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.