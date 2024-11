Bergamo accende il Natale. Via al Villaggio delle feste

Manca poco più di un mese a Natale, ma per le vie di Bergamo si respira già un clima di festa. Merito delle luminarie appese in gran parte delle strade del capoluogo orobico che verranno accese a breve, del Villaggio di Natale, inaugurato sabato mattina in Piazzale Alpini e dell’installazione della ruota panoramica in piazza Matteotti. E a pochi passi, in piazza Vittoria Veneto, è entrata un funzione anche la storica giostra dei cavalli, che da 30 anni fa compagnia ai bergamaschi per tutto il periodo natalizio. Le passeggiate, come negli scorsi anni, dal centro piacentiniano arrivano fino a piazzale Alpini, diventata una meta per molti grazie appunto all’apertura del Villaggio di Natale. Si tratta della 16a edizione delle tradizionali casette in legno, vicine alla pista di ghiaccio “Nxt On Ice“. Le 25 postazioni rimarranno aperte fino al 29 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19,30, mentre il sabato dalle 10 alle 22. "Il Villaggio - spiega il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi - è stata installato in un’area che alcuni anni fa viveva una situazione complessa (era teatro di spaccio e risse, ndr), mentre oggi è particolarmente viva e frequentata. La dimostrazione sono le nuove richieste arrivate dagli operatori, che ci hanno permesso di introdurre novità merceologiche". E domenica, complice la giornata di sole, migliaia di persone hanno invaso il centro di Bergamo, riversandosi anche in piazzale Alpini. Il sistema della viabilità ha retto: tante code lungo il viale e alle stazioni della funicolare, ma senza particolari congestioni di traffico neppure negli orari più affollati. Michele Andreucci