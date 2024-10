Bariano, ruba in sagrestia durante la Messa: denunciato

Bariano (Bergamo) – Ruba in sagrestia mentre il parroco celebra la Messa, ma viene identificato dai carabinieri grazie alle immagini di sorveglianza: protagonista del furto un uomo di 49 anni, D.E., noto assuntore di stupefacenti, deferito in stato di libertà per furto in abitazione.

Il fatto è avvenuto nella chiesa dei '’Santi Gervasio e Potasio’ di Bariano, in provincia di Bergamo, dove il 25 ottobre scorso l'uomo, approfittando della celebrazione in corso, si è introdotto nella sagrestia. Dopo aver trovato le chiavi della casa parrocchiale sul tavolo, è entrato nella residenza e ha prelevato due orologi e alcuni monili in oro dalla camera da letto del parroco, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Il sacerdote, accortosi del furto, ha contattato i carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto. Le riprese delle telecamere hanno rivelato che l'uomo aveva fatto un sopralluogo già nella mattinata, tornando poi la sera per completare il furto. I carabinieri della stazione di Romano di Lombardia, notandolo nei filmati e riconoscendolo da alcuni recenti avvistamenti in zona, hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato gli indumenti indossati durante il furto e circa dieci grammi di hashish. La refurtiva, però, non è stata rinvenuta.