Bariano, incidente tra un mezzo dei vigili del fuoco e un’auto: sei feriti

Bergamo, 10 agosto 2023 – Incidente stradale, questa mattina verso le 10, sulla provinciale tra Bariano e Romano, nella Bergamasca.

Stando alle prime informazioni, a scontrarsi frontalmente sarebbero stati un camion dei vigili del fuoco, che andava verso Bariano per un intervento d'emergenza, e un’auto che viaggiava in direzione opposta: sei i feriti. Il mezzo dei pompieri si è poi rovesciato.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, intervenuti con cinque ambulanze e un elicottero. I feriti sono tutti uomini fra i 23 e i 56 anni, soccorsi in codice giallo.

In corso anche i rilievi per accertare l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Sul posto i carabinieri di Treviglio e la polizia locale di Romano.