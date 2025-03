Banda di ladri in fuga, incastrata dalla Polizia

Il loro atteggiamento e il confabulare sospetto non è passato inosservato agli agenti. L’intuizione era giusta perché si trattava di una banda di ladri di origini cilena specializzata in furti in abitazioni e villette. Banda che operava anche in trasferta (avevano appena fatto un colpo nel Trevigiano). È stata smascherata dalla Squadra mobile di Bergamo, dopo un tentativo a Brignano Gera d’Adda, nella Bassa. Quattro le persone finite in manette, tra i 26 e i 34 anni. Recuperata la refurtiva (tra cui monili in oro, orologi borse griffate), sequestrate le due auto utilizzate dai malviventi.

Da alcune settimane le forze dell’ordine monitoravano un gruppo di cittadini cileni sospettati di essere responsabili di furti in abitazioni nella Bergamasca. Venerdì sera, dopo aver individuato i movimenti sospetti di alcuni veicoli nelle zone residenziali tra Morengo e Brignano Gera d’Adda, gli agenti sono intervenuti mentre i malviventi uscivano da una casa con una grossa borsa. Alla vista della polizia, i ladri hanno tentato una rocambolesca fuga a bordo di un’auto. Il conducente ha speronato la vettura di servizio e ha cercato di scappare in retromarcia perdendo il controllo del veicolo che si è ribaltato. Tre dei quattro occupanti sono stati bloccati, mentre il quarto uomo è riuscito a fuggire a bordo di un’altra auto, ma è stato intercettato poco dopo. Due agenti hanno riportato lesioni con prognosi di 7 e 10 giorni.