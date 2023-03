Incidente sul lavoro a Bagnatica, è morto l’operaio caduto dal cassone di un autocarro

Bergamo, 29 marzo 2023 – Non ce l'ha fatta il lavoratore di 58 anni che lunedì era caduto dal pianale del cassone di un autocarro posteggiato nell'azienda edile dove lavorava, a Bagnatica, in provincia di Bergamo. L'uomo è morto agli Spedali Civili di Brescia a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta: un trauma cranico commotivo e altre fratture.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nell’impresa Colosio di Bagnatica, in via don Alessandro Bolis. Secondo le prime informazioni, l’uomo, 58enne di Seriate, si trovava sul cassone di un camion che stava caricando quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo violentemente la testa. Non è esclusa l’ipotesi del malore.

I soccorsi

Immediato l’intervento delle ambulanze e dell’elisoccorso. L’operaio, apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso in elicottero agli Spedali Civili di Brescia. Oggi è arrivata la tragica notizia: il 58enne non ce l’ha fatta.

I rilievi

Sul posto, oltre i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Bergamo per i rilievi di legge assieme ai tecnici dell’Ats per ricostruire l’esatta dinamica.