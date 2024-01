Avvicina l’ex nonostante i divieti. Patteggia sei mesi di reclusione

La violazione del provvedimento del giudice, che dal giorno prima gli vietava di avvicinarsi all’ex compagna, gli è costata un patteggiamento a sei mesi di reclusione, con pena sospesa, in attesa della conclusione dell’indagine in corso a suo carico. Davanti al giudice, per il processo con rito direttissimo, ieri è finito un uomo di 51 anni arrestato dalla Squadra Volante della polizia. Lunedì era stato raggiunto dal misura cautelare, scaturita dalla denuncia della ex compagna, una donna di 41 anni con cui aveva avuto una relazione durata 12 anni. Fino a tre anni fa, quando i due hanno iniziato ad avere liti sempre più pesanti, che avvenivano anche in presenza della anziana madre dell’uomo, per le quali si era reso necessario anche l’intervento delle pattuglie.

A spingere il giudice a emettere il provvedimento d’urgenza, di allontanamento dalla casa familiare, è stato un insieme di più elementi: gli interventi della polizia, le testimonianze raccolte tra i vicini di casa e la denuncia della convivente. Martedì pomeriggio si è reso necessario un altro intervento, quando l’uomo è ritornato nella casa, ed è stato arrestato in flagranza per la violazione della misura cautelare. Ora è stato rimesso in libertà, ma sempre con il divieto in vigore, in attesa che l’indagine per maltrattamenti arrivi a conclusione. Pa.Pi.