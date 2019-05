Treviglio (Bergamo), 28 maggio 2019 - Erano oltre duecento i partecipanti alla camminata informativa organizzata dal Comitato No Autostrada: si sono incontrati alla frazione Castel Cerreto di Treviglio da tutti i paesi del territorio dove è previsto il passaggio della autostrada-superstrada Bergamo-Treviglio.

È stata una camminata tranquilla e singolare nelle campagne del Cerreto, proprio per sottolineare il bisogno di mantenere intatta la natura contro ogni temuta cementificazione. I partecipanti sono partiti dalla piazza della frazione per arrivare, al termine della camminata, lungo via Piazzoni dove dovrebbe transitare il futuro anello autostradale. In una sosta del percorso una referente del Comitato ha illustrato le ragioni della opposizione al tracciato e il sì convinto alla difesa dell’ambiente del territorio. Si è ricordato che la provincia di Bergamo è già al top del consumo di suolo in Lombardia. In un solo anno sarebbero stati consumati oltre 800mila metri quadrati, pari a 120 campi da calcio. Il riferimento è caduto su come si sta strutturando il territorio della Bassa tra insediamenti logistici, centri commerciali e apertura di strade. Proprio per questo il Comitato del No si oppone al nuovo progetto autostradale (o di superstrada, come sembra il nuovo orientamento tecnico) poiché - a suo dire - aggiungerebbe altro consumo di un milione di metri quadrati di territorio. Secondo il Comitato, il tema vero «non è come abbellire una infrastruttura per renderla più “accettabile”, ma che benefici porta a fronte di quali costi ambientali, sociali, economici».

È il momento «di concretizzare il concetto di sostenibilità ambientale: in qual modo? Scegliendo la via del riciclo, della riqualificazione della viabilità esistente e della rigenerazione urbana». A che punto è la pratica per la approvazione della Bergamo-Treviglio (18 chilometri),che dovrebbe concludersi secondo il progetto al casello autostradale A35 Brebemi di Treviglio? Dopo anni di polemiche fra comuni e associazioni favorevoli o contrarie e dopo che è stato deciso di rifarsi alle scelte tecniche della conferenza dei servizi del 2012, si è rivelato determinante il sì espresso recentemente dal Consiglio Provinciale alla realizzazione di un collegamento veloce fra Bergamo e Treviglio. Intanto il progetto proposto da Autostrade Bergamasche spa è stato presentato alla Regione Lombardia che sta ora esaminando la proposta: da essa dovrà arrivare il sì o il no all’avio della costruzione.