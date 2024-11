Autobus contro la recinzione: soccorsi in 21. Chiusa al traffico per ore la statale Soncinese

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente accaduto ieri pomeriggio a Romano di Lombardia poco dopo le 16: un autobus con circa trenta persone a bordo si è schiantato contro la ringhiera di un’abitazione sulla statale Soncinese, tra Romano di Lombardia e Martinengo, all’altezza del laghetto di pesca sportiva. Per cause da chiarire l’autista del pullman di linea Arriva, partito da Bergamo alle 15.15 diretto verso Soncino, all’improvviso si sarebbe trovato di fronte un’auto in fase di sorpasso e per evitarla avrebbe sterzato violentemente per evitare l’impatto. Il bus ha terminato la sua corsa contro una cancellata. Non si registrano feriti gravi, contusi ventuno persone, tra cui anche una bambina di 4 anni. Il mezzo è rimasto incastrato contro la recinzione di un terreno: i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia, con il supporto dell’autogru della centrale di Bergamo, sono intervenuti per evacuare i passeggeri del bus e affidarli alle cure del personale sanitario.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per diverse ore. Sul posto sono intervenute due automediche, tre ambulanze e l’elisoccorso, con i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats. F.D.