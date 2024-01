Autoarticolato si ribalta affrontando una rotonda. Grave il conducente

Paura ieri mattina poco dopo le 7 sulla provinciale 4, in territorio di Dubino, in Bassa Valtellina, per un camionista di 57 anni rimasto ferito in modo grave perché il suo mezzo pesante si è ribaltato nell’affrontare una rotonda. Il carico è finito sull’asfalto bloccando di fatto la circolazione e il conducente soccorso in codice giallo - quello di media gravità - è stato poi trasportato con un’ambulanza all’ospedale “Moriggia Pelascini” di Gravedona, sul lago di Como. L’autista è stato liberato dalla cabina del mezzo pesante dai Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno accorsi sul posto.

Le cause del sinistro sono ora al vaglio dei carabinieri di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna. M.Pu.