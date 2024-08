Auto si ribalta ad Aviatico, feriti cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni

Aviatico (Bergamo), 12 agosto 2024 - Ancora un incidente sulle strade della provincia di Bergamo. Cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni sono rimasti feriti in modo serio - ma non sono in pericolo di vita - in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Aviatico (Bergamo).

L'auto sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi si è ribaltata lungo la provinciale 41: i feriti sono tre diciottenni, una ragazza neomaggiorenne e un ragazzo di 17 anni.

Sul posto per soccorrerli sono state inviate tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso, mentre i carabinieri di Bergamo si sono occupati dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente.

I ragazzi sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo e all'ospedale Bolognini di Seriate.