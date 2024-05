Autisti di autoarticolati tra i profili più ambìti

Autista con patente C e CQC, 1 posto. Requisiti: il candidato in possesso delle patenti richieste si occuperà oltre che del trasporto della merce anche di attività di manovalanza tipica del lavoro di spurgo biologiche; Contratto: iniziale full time a tempo determinato da 6 a 12 mesi; Sede di lavoro: Vigevano (Pavia); Inviare Cv a biagio.cesarino@provincia.pv.it, codice 9391. Operaio manutentore di impianti elettrici, 1 posto. Requisiti: esperienza biennale, patente B, disponibilità a lavorare in cantieri e a trasferte; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Voghera (Pavia); Cv a voghera@provincia.pv.it, codice 9458. Conducente di autoarticolato, 1 posto. Requisiti: indispensabili esperienza nella qualifica e patente CE e CQC. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Codogno (Lodi). Candidature: mail e cv a selezione@provincia.lodi.it, codice 2794