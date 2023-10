Autista settore edile e area manager estero

Autista settore edile, 1 posto. Mansioni: conducente mezzi pesanti; Requisiti: Patente CE + CQC, preferibilmente con Adr per guida bilico centinato; Contratto: full time determinato, indeterminato da valutare; Sede di lavoro: Nembro; per autocandidarsi scrivere a impiego.albino@provincia.bergamo.it, codice di riferimento 20734; Area manager estero, 1 posto. Azienda di progettazione e vendita impianti settore metalmeccanico ricerca figura di sviluppo business e mercati emergenti, elaborazione offerte, gestione ordini e post vendita, ricerche di mercato e clienti; Requisiti: esperienza specifica in ruolo analogo settore metalmeccanico forte propensione allo scouting e alla vendita, ottima conoscenza lingua inglese, disponibilità a trasferte estero; Sede di lavoro: Azzano San Paolo; Contratto: tempo indeterminato; per autocandidarsi scrivere a segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it, codice di riferimento 20490