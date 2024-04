Attrazioni e bar. Leolandia assume

Leolandia, il primo parco a tema della Lombardia con sede a Capriate San Gervasio, tra Bergamo e Milano, specializzato nell’accoglienza delle famiglie con bambini, è alla ricerca di nuovo personale da impiegare già da aprile, in vista del lungo ponte di fine mese e dell’imminente stagione estiva. La ricerca coinvolge tra 50 e 100 operatrici: tra le posizioni più richieste dalla società ci sono assistenza alle attrazioni, addetti alla ristorazione e alla caffetteria, accoglienza dei visitatori e personale per i i punti vendita.

I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link “lavora con noi” del sito internet del parco (www.leolandia.it) : per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale nella scelta dei candidati il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore.

La maggior parte delle posizioni offerte, tuttavia, è aperta anche a chi non ha maturato esperienza professionale, quindi in particolare ai giovani e a chi si troava alla prima occupazione ma, più in generale, anche a tutti coloro che hanno attitudine a lavorare con il sorriso e a contatto con il pubblico e che desiderano mettersi alla prova in un ambiente decisamente inusuale e stimolante, come un parco divertimenti destinato a bambini, ragazzi e famiglie. Tutte le posizioni aperte, i profili richiesti e i requisiti per poter ambire a lavorare al Leolandia sono disponibili sul sito internet. Il ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio rappresentano già due test importanti per la stagione estiva.