Atti osceni nei parchi. Condannato al rimpatrio dopo dieci denunce

Tra novembre 2022 e maggio 2023 ha accumulato una decina di denunce per atti osceni in luogo pubblico. E per lo stesso motivo sabato è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della questura dopo la segnalazione preoccupata di una mamma che ha fatto denuncia. Il senegalese di 39 anni, padre di due figli, in Italia da 7 anni, senza fissa dimora e lavoro, era seduto su una panchina al Parco Suardi, frequentato da genitori con bimbi. L’uomo si era calato i pantaloni e si era masturbato. Un impulso irrefrenabile delle sue pulsazioni. Anche ieri durante la direttissima (fino a tre giorni fa si trovava al Cpr di Roma) è stato richiamato dal giudice Guadagnino. È stato condannato a 8 mesi, pena che verrà sostituita con l’espulsione dall’Italia.