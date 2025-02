Attacchi ai bancomat. Nelle banche misure anti-botti

I nove episodi dall’inizio dell’anno sono un campanello d’allarme tant’è che ieri mattina in prefettura si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza per fare il punto. "Fare la conta non ci interessa, è la frequenza del fenomeno il problema", ha commentato il prefetto Luca Rotondi. Stiamo parlando della banda del botto (ma potrebbero essercene più di una).

Durante il vertice in prefettura è stato firmato un protocollo d’intesa tra la prefettura e l’Associazione bancaria italiana (Abi) per la prevenzione e il contrasto di furti e rapine, ma anche degli attacchi informatici e delle onnipresenti truffe agli anziani. Le linee guida del protocollo variano dal posizionamento dei bancomat al miglioramento dei sistemi di videosorveglianza, anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

"Il protocollo alza i livelli di sicurezza e guarda a diversi fenomeni criminali – ha concluso Marco Iaconis, coordinatore del Centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine –. Scambieremo informazioni anche in tema di intelligenza artificiale". F.D.