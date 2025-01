Bancomat sempre nel mirino. È il quinto raid della banda

È il quinto colpo in meno di una settimana. Questa volta la banda del botto ha colpito a Calusco d’Adda ai danni della filiale del Banco del territorio lombardo, in via Vittorio Emanuele, nella zona commerciale del paese. E come negli altri casi, l’obiettivo è sempre quello: il bancomat. Gli autori, forse sempre gli stessi, hanno agito di notte, intorno alle 4 tra giovedì e ieri. Un botto fortissimo avvertito anche dalle case di fronte. L’agenzia è stata completamente danneggiata. Colpite anche le vetrate del negozio di anti infortunistica vicino. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Zogno. Ingenti i danni ma magro il bottino: per una serie di circostanze il bancomat non era stato rifornito di contante come avviene ogni giovedì. Pare che l’allarme non sia scattato. L’obiettivo sono sempre i bancomat; ad agire potrebbe essere la stessa banda specializzata, composta da tre o quattro persone. È l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri di Bergamo e i colleghi di Treviglio che stanno indagando sugli ultimi episodi avvenuti nella Bergamasca. Prima di Calusco, sono stati fatti esplodere gli sportelli a Torre Boldone e Bagnatica, mentre sono andati a vuoto gli assalti a Suisio e Urgnano. Secondo gli investigatori, il modus operandi utilizzato dai malviventi è lo stesso in tutti e quattro i colpi.