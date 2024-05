Atalanta U23, e il sogno svanito

La favola bellissima della debuttante Atalanta Under 23 si è conclusa senza lieto fine, in modo beffardo. Dea eliminata pur avendo pareggiato il conto con il Catania, perdendo martedì un casa 0-1 e vincendo sabato 1-0 al Massimino. Etnei qualificati, senza i supplementari, perché testa di serie nel tabellone dei playoff nazionali in quanto vincitori della Coppa Italia di categoria. Ma resta ai giovani nerazzurri la soddisfazione di una grande prima stagione, con il quinto posto in campionato e l’approdo ai playoff nazionali dopo aver eliminato nei turni preliminari prima il Trento e poi il Legnago. "Il bilancio di quest’anno è positivo, i ragazzi si sono dimostrati all’altezza e sono cresciuti tanto. L’Atalanta ha un grande settore giovanile, non c’erano dubbi", ha detto alla fine l’allenatore dei bergamaschi Francesco Modesto.

"È un peccato non essere passati, ma è stato bellissimo – ha rimarcato il tecnico calabrese - vedere questi ragazzi lottare fino all’ultimo minuto in uno stadio del genere contro un club importante. Sono contento dei progressi".

Fabrizio Carcano