Assalti ai bancomat. Sequestrate ai rapinatori case, caravan e altri beni

Vi sono anche Brescia e provincia tra i luoghi in cui agiva una banda di ladri che assaltava i bancomat. Il gruppo è finito in a in manette. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Udine, coadiuvati dall’Arma territoriale, in provincia di Treviso e Padova, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, e per equivalente, finalizzato alla confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Brescia, su proposta della Procura di Brescia, nei confronti di due soggetti ritenuti presunti responsabili di plurimi assalti con esplosivo a numerosi sportelli bancomat commessi anche con l’uso delle armi, nonché di rapina, ricettazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento dei valori. Nel corso dell’attività sono stati posti sotto sequestro un’abitazione appena ristrutturata, del valore stimato di 100mila euro, nella disponibilità di uno degli indagati, un caravan e una motrice di camion, nonché la somma di denaro di 20.000 euro corrispondente quest’ultima al prezzo ottenuto dalla vendita di un’autovettura di lusso acquistata con i proventi illeciti. Secondo la prima ricostruzione dei fatti i malviventi entravano in azine nel bresciano e poi tornavano in Veneto dove vivevano e conducevano una esistenza al di sopra delle loro possibilità. Per lo più, quando operavano nel Bresciano.