Rompe vetrata del nido, usa i bagni e si “accampa”: arrestato per danneggiamenti

Bergamo, 11 novembre 2024 – Un uomo è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di danneggiamento. Secondo quanto ricostruito l’uomo ha spaccato una vetrata di un asilo e, una volta dentro, ha fatto uso dei bagni e ha predisposto a terra dei materassi per trascorrere presumibilmente la notte. E' successo ieri all'asilo nido "La casetta nel parco", presso il Parco del Galgario di Bergamo.

I Servizi per l'infanzia hanno informato le famiglie dei dieci bambini che frequentano il nido, che hanno risolto "in autonomia la mancanza del servizio odierna in previsione di un rientro già domani, martedì 12 novembre dopo il ripristino e la sanificazione dei locali", spiega l'assessora ai servizi per l'infanzia, educativi e scolastici Marzia Marchesi.