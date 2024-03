Arconatese-Calepina oggi apre le danze

La trentunesima giornata del girone B di serie D, che si aprirà oggi con l’interessante anticipo tra Arconatese e Real Calepina, proporrà domani un programma ricco di motivi di interesse. La sfida più avvincente si preannuncia Desenzano-Varesina, un duello in alta quota aperto ad ogni risultato. Meritano la giusta attenzione pure gli impegni di Piacenza e Pro Palazzolo, che cercheranno di proseguire la loro corsa rispettivamente a Crema e in casa con la Castellanzese. Un occhio di riguardo spetta al derby bergamasco tra Caravaggio e Villa Valle, due contendenti animate da stimoli differenti, ma ben decise a fare risultato pieno in questo confronto diretto. Rimanendo in terra orobica, anche la Virtus Ciserano si appresta a vivere un turno di particolare importanza, visto che i rossoblù sono chiamati a raccogliere punti (possibilmente tre) in casa della pericolante Tritium, a sua volta obbligata a vincere per cercare di sfuggire alla zona rossa della classifica. Incontro ricco di significato pure per il Brusaporto, che deve rendere visita al Club Milano. Per il resto, ricordati Caldiero-Clivense e Folgore Caratese-Casatese, completa il quadro il duello dei bassifondi tra Legnano, penultimo, e Ponte S. Pietro, fanalino di coda.