Apre la Virtus Bologna, poi tocca a Milano e Brescia

La calma prima della tempesta, ancora 24 ore di tempo prima di iniziare l’avventura dei playoff della Serie A.

Per le lombarde impegnate, Emporio Armani Milano e Germani Brescia un giorno in più di attesa visto che saranno impegnate a partire da domenica 12 maggio.

Si parte domani con Venezia-Reggio Emilia (ore 20) e con Bologna-Tortona (ore 20.45), mentre per l’Olimpia (ore 18) il primo ostacolo sarà Trento e per Brescia (ore 20.45) l’avversario sarà Pistoia. Milano è alla caccia di quel che sarebbe il terzo tricolore di fila, giocherà contro una Dolomiti Energia falcidiata dagli infortuni (Graziulis, Udon e Niang out) e sempre battuta nelle tre occasioni stagionali tra campionato e Coppa Italia.

I biancorossi si presentano con il roster al completo, ma coach Messina (nella foto) dovrà fare delle scelte visto il numero degli stranieri. Solo 6 su 9 potranno scendere sul parquet, sicuramente Shields, Mirotic, Napier, Hines e Hall, possibile ballottaggio tra Voigtmann e Poythress sotto canestro, Lo e Valentine rimangono polizza di assicurazione se ci fosse un infortunio tra gli esterni.

Per la Germani invece non ci saranno problemi di turnover e coach Magro dovrebbe riuscire a recuperare anche John Petrucelli per la sfida con Pistoia, fondamentale per limitare i due bomber toscani Moore e Willis. In casa di successo poi sarà di nuovo derby lombardo in semifinale, come nel 2018.

Il ballo scudetto è pronto a iniziare.

Sandro Pugliese