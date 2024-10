Apre Casa Alzheimer . Investiti venti milioni

Un’opera all’avanguardia, con professionalità di prim’ordine e dove gli spazi sono stati pensati secondo l’approccio “gentlecare“, dove la cura passa anche attraverso arredi, luci, colori, giardini. Undicimila metri quadrati che potranno ospitare 106 persone affette da demenza degenerativa. Dopo tre anni di cantiere (e molti di più, se si parte dal progetto), sabato mattina alle 10,30, nell’area a nord dell’attuale struttura, accanto a via Daste e Spalenga, è in programma l’inaugurazione ufficiale di Casa Alzheimer, la nuova struttura residenziale di Fondazione Carisma, la più grande casa di riposo della Bergamasca con più di 500 posti letto. Alla cerimonia sono state invitate le autorità, tra cui il governatore della Lombardia Attilio Fontana e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali. Per il resto del weekend le porte saranno aperte a tutta la cittadinanza: attraverso visite guidate, sarà possibile “esplorare“ i nuovi spazi progettati secondo l’approccio “ambiente protesico“. Tre piani fuori terra dedicati all’accoglienza e uno interrato per diversi servizi, più il chiostro verde interno. "Ce l’abbiamo fatta - sottolinea soddisfatto Miro Radici, presidente della Fondazione Carisma -. Si tratta di un’opera molto coraggiosa. È stato un percorso a ostacoli, la burocrazia in Italia non aiuta e di mezzo c’è stato anche il Covid, con il costo delle materie prime aumentato in maniera esagerata". Per quanto riguarda l’investimento dell’opera, 20 milioni di euro, Radici precisa che "siamo andati avanti con le nostre forze, con risorse al 100% della Fondazione. L’attenzione alle persone fragili è da sempre al centro del nostro operato. Consegnamo alla città un’opera fondamentale per la cura delle persone affette da Alzheimer, per rispondere a un bisogno crescente del territorio". Al momento i quattro nuclei specialistici Alzheimer di Carisma ospitano 86 persone. Ma le liste d’attesa sono piene e la nuova struttura potrà dare respiro a molte famiglie. "Per l’operatività vera e propria della Rsa si attendono le procedure autorizzative di Ats", conclude Miro Radici. Che poi lancia un appello:" La generosità dei benefattori non manca. Auspichiamo che anche Casa Alzheimer possa sollecitare la voglia di investire su questo progetto mirato".

Michele Andreucci