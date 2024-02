Apprendista analista dati e aiuto cuoco part-time

Business process analyst junior, 2 posti. Requisiti: studi informatici/Ingegneria/Economia e affini, candidato in età di apprendistato (max 30 anni), due anni di esperienza nel settore; buone competenze in ambito informatico (conoscenza base linguaggi di programmazione), buona conoscenza di strumenti avanzati per l’analisi e l’elaborazione di dati; Contratto: ccnl metalmeccanico - piccola industria, tempo indeterminato/determinato full time (in relazione all’esperienza); Sede di lavoro: Pavia; Inviare cv a politicheattive@provincia.pv.it, codice 7506. Aiuto cuoco, 1 posto. Requisiti: indispensabile esperienza nel settore, preferibile percorso di studio alberghiero o dietista. Contratto: un mese con possibile conferma, part-time 30 ore. Sede di lavoro: Lodi. Candidature: nviare il curriculum a selezione@provincia.lodi.it, centro per l’impiego di Lodi, codice 2704.