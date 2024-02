Anziano colpito da un albero mentre lavora in un campo. Soccorso in codice rosso

Un 71enne, A.S. le iniziali, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Sondrio dopo un incidente in una zona verde di Poggiridenti, all’altezza del civico 21 di via Ferrari, nella parte alta del paese.

Ieri mattina verso le 9 stava tagliando una pianta molta alta, circa ventri metri e del diametro di 30 centimetri, quando - per cause in corso di accertamento - l’albero si è spaccato e l’ha colpito violentemente al petto a una spalla. Soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco di Sondrio l’uomo era cosciente e interrogato rispondeva. È stato trasportato in autoambulanza in codice rosso - il più grave - nel nosocomio del capoluogo.

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri. C.Bia.